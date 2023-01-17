الأرصاد: تلاشى فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تبدأ في التحسن من اليوم بعد موجة من التقلبات التي حدثت الأيام الماضية، وتوالي المنخفضات الجوية التي أثرت بشكل كبير على المناطق الساحلية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ومن الشرقاوي، أنه بدءا من اليوم سنتأثر بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا، ومرتفع جوي على سطح الأرض يعملان على زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار، بجانب تلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق من شمال الوجه البحري سيكون عليها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وعلى فترات متقطعة من اليوم، بنسبة سقوط لا تتجاوز الـ30%.

وأوضحت أنه مع تحسن الأحوال الجوية يكون هناك زيادة لسطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار؛ إذ نبدأ في الشعور بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أنه مع استقرار الأحوال الجوية تتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، خصوصا مع وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، وهي الشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتكون مائية كثيفة، تختلف كثافتها من يوم لآخر، ومحافظة لأخرى، لافتة إلى أنها تكون اليوم أكثر على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد، ومتوقع غدا كثافة الشبورة المائية على أغلب محافظات الجمهورية والطرق المؤدية من وإلى محافظات الجمهورية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه خلال فترات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر نشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة؛ إذ سيكون هناك فارقا كبيرا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، وتكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية ليلا، موضحة أنه متوقع لمطلع الأسبوع المقبل ارتفاع طفيف وتدريجي لدرجات الحرارة؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترات النهار، لكن تستمر فترات الليل في الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، ولذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.