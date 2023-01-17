اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استطلاع: ارتفاع نسبة التشيكيين المؤيدين لعضوية الاتحاد الأوروبى لـ70.8%

الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:00 ص
استطلاع: ارتفاع نسبة التشيكيين المؤيدين لعضوية الاتحاد الأوروبى لـ70.8% التشيك
أ ش أ

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كشف استطلاع رأي أجرته جامعة لندن عن ارتفاع نسبة التشيكيين الذين يؤيدون عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 70.8%.


وأشار الاستطلاع - الذي أورده راديو "براغ الدولي" التشيكي الاثنين إلى أن عدد المؤيدين في البلاد للخروج من التكتل قد انخفض إلى نسبة 4.5% خلال الست سنوات الماضية.


ولفت إلى أن دعم العضوية في الاتحاد الأوروبي قد شهد تأييدًا في جميع أنحاء التكتل، فعلى سبيل المثال، انخفض عدد الأشخاص في فنلندا الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي من 28.6 إلى 15.4%.


التشيك

الاتحاد الأوروبى

عضوية التشيك بالاتحاد الأوروبى



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