ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 15956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2851 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 19625 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 6560 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4395 نقطة.