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اختر نمرتك.. مزاد إلكترونى على لوحات سيارات مميزة أبرزها "ف ف ف 1".. صور

الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:41 ص
اختر نمرتك.. مزاد إلكترونى على لوحات سيارات مميزة أبرزها "ف ف ف 1".. صور بوابة مرور مصر الإلكترونية- أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى – محمد أبو ضيف

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام لغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية:
 
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 
لوحة مرورية رقم ف ف ف 1
لوحة مرورية رقم ف ف ف 1

لوحة مرورية رقم ل ب س 5555
لوحة مرورية رقم ل ب س 5555
 
 

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