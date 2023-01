اتفاقية تعاون بين "سيتي ستارز" العقارية و"سايكس" العالمية

كتبت سناء حسين

وقعت شركتا سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، وسايكس العالمية اتفاقية تعاون للتوسع في مجال العمل الخاص بالشركتين في مصر.

حضر حفل التوقيع وافتتاح مقر الشراكة الشيخ فهد الشبكشي، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، ومحمد أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، وأحمد بهجت المدير الإقليمي في شركة سايكس، وعدد من كبار المسئولين بالشركتين، وكبار الضيوف.

وتعد شركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية من أوائل الشركات العاملة في مجال التطوير العمراني المتكامل في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث بدأ البناء في عام 1995، وافتتح المشروع في فبراير عام 2005، ويمتد على مساحة 750.000 متر مربع، بإجمالي استثمارات أكثر من 1.5 مليار دولار.

كما تعد شركة SYKES sitel من أكبر الشركات الرائدة في مجال تعهيد العمليات التجارية، حيث تقدم حلول اتصال العملاء التقنية الرائدة والخدمات للشركات العالمية في دول مختلفة من مصر بـ 4 لغات مختلفة وهى الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية للدول الأوربية وأمريكا، حيث تقدم خدماتها في مجال السياحة ومجال الدعم الفني ومجال خدمة العملاء للشركات العالمية في تلك الدول والتي تبلغ أكتر من 40 دولة حول العالم.

وخلال افتتاح مقر الشركة المتطور بالقاهرة التقى "تليفزيون اليوم السابع"، الشيخ فهد الشبكشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتى ستارز، وقال إن الشركة تسعى في الفترة الحالية لاستقطاب شركات جديدة تفتتح فروعاً لها بمصر بشكل موسع.

وأوضح، الشيخ فهد الشبكشي، أن الشركة توفر مقرات إدارية للشركات بمساحات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف متر مربع، مشيراً إلى حصول الشركات على مقرات تتيح لها الحصول على خدمات مختلفة مثل التوثيق، وإجراءات التسجيل، وخدمات فندقية من خلال 3 فنادق عالمية ضمن مجمع سيتي ستارز، كما يوجد قاعات للمؤتمرات والاجتماعات ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بالإضافة إلى أكبر جراج داخل مبنى فى مصر، مما يعمل على توفير فرص عمل ضخمة للعمالة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ فهد الشبكشي، أن هناك العديد من التعاقدات مع الكثير من الشركات العالمية المستهدفة، يتم التفاوض معها في الفترة الحالية، كي ينضموا إلى منظومة سيتي ستارز الإدارية المتكاملة في القريب العاجل، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إقامة تجمع ضخم للمطاعم المصرية والشرقية والأوربية، لتقدم خدماتها للسياح داخل المول، مما يوفر الأجواء الشعبية والأوربية الشرقية للسائح العربي والأوربي في مناخ آمن ونظيف وقريب للسائحين العرب والأجانب، وأيضاً عمل تجمع كبير لكبرى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع الملابس والمفروشات لدى السياح.

وأكد، أن شركة سايكس شركة ذات ثقل عالمي تسعى أى شركة للتعاون معها، مشدداً على أن شركته وفرت كافة الإمكانات اللازمة لهم في مصر لتقديم خبراتهم في السوق المصري.

وشدد على أنه يتم السعي لتوظيف أكبر عدد العاملين في شركة عالمية مثل "سايكس".

من جانبه قال محمد أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن الاتفاقية تأتى ضمن سلسلة عقود مع شركات عالمية وصلت لأكثر من 15 عقدا مع مؤسسات كبرى تعمل في مصر، مشيرا إلى أن هدف كل هذه الاتفاقيات توفير فرص عمل كثيرة للمصريين.

وأوضح أنه من بين الشركات والمؤسسات المتعاد معها الـ ،British council حيث يمتلك أكبر فرع له في مصر داخل سيتي ستارز، بالإضافة إلى شركة Orange business services التي نقلت العديد من خدماتها من مقرها في فرنسا إلى مصر داخل سيتي ستارز بمساحة تصل لأكثر من 10 آلاف متر مربع، وشركة Oracle وأغلب شركات الشحن.

وأضاف، أنه بداخل سيتي ستارز يتم توفير العديد من الخدمات الحكومية مثل الشهر العقاري بخدماته المختلفة على مستوي الجمهورية، وهو ما يسهل للعميل المناخ الاستثماري الجيد، كما تم توفير أدوات ضخمة للتيسيرات الإدارية، حيث يتم استخدام نظام إداري ذكي (Smart management system) ، يوفر خدمات الأمن والـ housekeeping and Upkeeping وأيضاً IT service and telecommunication مما جعل من سيتي ستارز وجهه جاذبه لكبري الشركات العالمية للتعاقد معنا في الفترة الأخيرة.

وأشار، إلى أن كل هذه الاتفاقيات تساعد على توفير فرص عمل كثيرة للمصريين في شركات عالمية داخل مصر، وايضاً توفير عملات أجنبية من تلك الشركات مما يساعد الاقتصاد المصري علي النمو".

في السياق ذاته كشف أحمد بهجت المدير الإقليمي لشركة SYKES sitel مصر، خطة عمل الشركة في مصر، مشيرا إلى أن هدف الاتفاقية هو زيادة حجم استثمار الشركة وأعمالها في مصر، وذلك ضمن خطة التوسع.

وأضاف، أن الشركة تهدف إتاحة فرص عمل جديدة، موضحاً أن التعاون والتعاقد مع شركة سيتي ستارز يوفر كل الخدمات ومتطلبات شركة SYKES sitel مصر، للوصول إلى أهداف خطتها التوسعية، حيث توفر لهم كل ما يلزم لمناخ استثماري ناجح وواعد.

وأوضح، أن عدد العاملين المصريين في الشركة حاليا يبلغ 500 موظف، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف زيادة عدد العاملين إلى 5 آلاف موظف خلال الخمس سنوات القادمة.

وأكد أن الاتفاقية التي تم توقيعها ستخدم شركة سايكس كثيراً والسوق المصري أيضاً.