إقبال كبير على احتفالية "الهارب يجمع الشعوب" بالمتحف القومى للحضارة المصرية

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "الهارب يجمع الشعوب"، شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حضورا كبيراً في الإحتفالية الموسيقية التي إستضافها المتحف مساء أمس بالتعاون مع سفارة دولة سويسرا بالقاهرة.

واستمع الحضور لكل من عازف الهارب العالمى السويسري "الكسندر بولداتشيفه" وعازفة الهارب المصرية "منال محيى الدين"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف .

وحضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات العامة والمشاهير، وعدد كبير من محبي الفن والموسيقى والتراث، من بينهم السفير عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والسفيرة إيفون باومان سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، والعديد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، والذين باتوا حريصين علي حضور فعاليات المتحف المتنوعة.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف الاحتفالية بكلمة رحب خلالها بالحضور وضيوف الإحتفالية معربًا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهدته الاحتفالية، والذي يأتى فى إطار البرنامج الثقافى والفنى الذى ينظمه المتحف بشكل دورى، والتي تعتبر بداية قوية لموسم ثقافي ثري للمتحف خلال عام 2023.

كما أكد دور المتحف كمؤسسة ثقافية ومجتمعية وتوعوية، بالإضافة إلى دوره فى رفع الوعى السياحى والأثرى والارتقاء بالذوق الفنى وربط الشعب المصرى بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية بالمتحف وتراث وحضارة أجداده.

كما أعربت السفيرة إيفون باومان خلال كلمتها عن تقديرها البالغ للجهد المبذول والتعاون بين المتحف والسفارة السويسرية لخروج هذه الاحتفالية إلى النور بما يليق بكون المتحف واحدا من أهم المشروعات الثقافية فى العالم، مشيرةً إلى أن الموسيقى تجمع شعوب العالم وتوحدهم بالاستماع إليها وتذوقها رغم اختلاف اللغات والثقافات.

وأعقب الكلمات فقرة موسيقية قدم خلالها عازف الهارب السويسري الكسندر بولداتشيفه مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية التراثية والمعاصرة لأعظم مؤلفي الموسيقى العالمية، كما قدمت عازفة الهارب المصرية منال محيى الدين مجموعة موسيقية شرقية وغربية.

ثم قاما العازفان بتقديم دويتو موسيقي عزفا خلاله مقطوعة موسيقية عالمية.

يذكر أن الفنان السويسري الكسندر بولداتشيفه عازف عالمي لآلة الهارب، حيث حصد عددا من الجوائز العالمية، كما عزف من قبل علي مسرح البولشوي.

تعد الفنانة المصرية منال محي الدين من أشهر عازفي الهارب علي مستوي العالم وأول عازفة للهارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام ١٩٩١ ، كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية حتى نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها .