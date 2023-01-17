إصابة 5 طلاب وعامل فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 5 طلاب وعامل، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، منذ قليل، في حادث انقلاب توك توك بالطريق الصحراوي الغربي زمام مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف ، إخطارًا بحادث إنقلاب توك توك بالطريق الصحراوي الغربي زمام مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة ووجود عدد من الاصابات، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفي.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والاإعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى "عبد الله. ع . ب" 14 سنة، طالب، مصاب سحجات وكدمات، مقيم سمسطا، "محمد. ر . ع" 12 سنة، طالب، مصاب سحجات وكدمات واشتباه خلع بالكتف الأيسر، مقيم عزبة نصر سمسطا، و" خيرات. م . ر" 14 سنة، طالب، مصاب سحجات وكدمات، مقيم عزبة نصر سمسطا، و"هشام. م . ح" 14 سنة، طالب، مصاب سحجات وكدمات واشتباه كسر بالترقوة، مقيم عزبة نصر سمسطا، و"محمد. علي . سعد" 14 سنة، طالب، مصاب سحجات وكدمات وجروح، مقيم عزبة نصر سمسطا، و" سيد . ج. ح" 48 سنة، عامل، مقيم بني مؤمنة بمركز ببا، مصب اشتباه كسر بالساق اليمنى.