اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:51 م
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إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارة نقل بالرصيف فى الطريق الدائرى بالمحلة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:39 م
إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارة نقل بالرصيف فى الطريق الدائرى بالمحلة إسعاف -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة نقل محملة بالسيراميك بالرصيف بمنتصف الطريق الدائرى المحلة المنصورة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائرى أمام مدخل طريق منشية البكرى.
 
وانتقلت 3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل محملة بالسيراميك بالرصيف بمنتصف الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم إصابات خطيرة.
 
وكان قد توفى صاحب محل تصليح أحذية بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة بمحافظة الغربية بشكل مفاجئ بعد أن سقط بدراجته الهوائية أثناء سيره بالشارع، وحاول سكان المنطقة إسعافه، وتم نقله للمستشفي إلا أنه قد فارق الحياة.
 
وكان المتوفي ويدعي نصر صبحي الصعيدى 45 سنة قد استقل دراجته الهوائية لتوصيل أغراض لأحد السكان بالمنطقة، وألقى السلام على المارة، وسقط بعد ذلك أرضا بدراجته وأسرع المتواجدين بالشارع للاطمئنان عليه واكتشفوا وفاته.
 
وتم استدعاء سيارة إسعاف، وتم نقله للمستشفي وتبين قبل نقله توقف القلب ووفاته، وتم إبلاغ أسرته بإحدى قرى مركز زفتي للحضور، وتستعد أسرته لتشييع جنازته غدا عقب صلاة الظهر.

 


محافظة الغربية

اخبار الحوادث

المحلة

مستشفى المحلة العام



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