إصابة سائق فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بعمود إنارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب سائق سيارة نقل إثر إصطدام سيارته بعمود إنارة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 5314 ي ب ر، نصف نقل محملة بـ5 أطنان أعلاف مواشي بعامود إنارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق بالطريق الصحراوي الشرقي القديم شمال قرية البرشا بمركز ملوي، ما أسفر عن إصابة محمد رفاعي أحمد 30 عاما، سائق، مقيم بأسيوط، وتم رفع السيارة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بانقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي السريع أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة محمد رمضان 24 عاما، طالب، وأحمد سلامة 29 عاما، موظف، بغيبوبة تامة، وتم نقلهما للمستشفي.

كما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا الجديدة، إخطارا بانقلاب دراجة نارية بالقرب من جهاز المدينة بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة صالح عمر 57 عاما، عامل، باشتباه كسر بالحوض وتم نقله للمستشفي.