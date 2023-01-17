إحالة تسريب امتحان الرياضيات للرابع والخامس الابتدائى بالقليوبية للتحقيق

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رصد تسريب لامتحان الرياضيات للصفين الرابع والخامس الابتدائى بإدارة بنها التعليمية للفصل الدراسى الأول لعام 2022 - 2023، والتى أداها الطلاب اليوم، لذا جرى الدفع بالامتحان الاحتياطى البديل بعد ورود شكاوى من التسريب ليلة أمس، وتم أداء الامتحان دون مشاكل تُذكر.

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، فى بيان لها، أنه جرى اكتشاف التسريب فى مادة الرياضيات للصفين الرابع والخامس الابتدائى، حيث تداولت أمس بعض المجموعات على موقع التواصل الاجتماعى، والذى كان مقررا له اليوم، وأداه الطلاب منذ ساعتين، حيث لجأت المديرية إلى الامتحان البديل.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى إحالة الواقعة للتحقيق، حيث جرى تسريب نموذج الإجابة النموذجية وشرحه على وسائل التواصل، وجارى التوصل للملابسات.

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحان اليوم فى الفترة الأولى فى مادة الرياضيات، ويؤدون الآن امتحان المادة الثانية وهى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يعد اليوم آخر يوم فى امتحانات نصف العام الدراسى لصفوف النقل الابتدائى الرابع والخامس والسادس والنقل الإعدادى الأول والثاني.

ويبلغ عدد طلاب الصف الرابع الابتدائى على مستوى المحافظة 132372 طالبًا، والصف الخامس 131180 طالبا، ممن لهم حق دخول الامتحان.