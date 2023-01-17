أفضل الأطعمة لبدء يومك قبل تناول الشاي أو القهوة

كتبت إيناس البنا

هل أنت من هؤلاء الأشخاص الذين يبدأون يومهم بفنجان من الشاي أو القهوة، الآن تحتاج إلى التوقف عن هذه العادة لأنها ليست جيدة لصحتك.

يوصي أخصائي التغذية بشرب كوب من الماء العادي أول شيء في الصباح بعد الاستيقاظ، ثم تناول اللوز المنقوع (4-5) أو الزبيب المنقوع (6-7)، ثم يمكنك تناول الشاي أو القهوة لمدة 10-15 دقيقة بعد هذه الوجبة.

يتقرح موقع " webmd"، تناول الموز أو اللوز المنقوع أو الزبيب المنقوع في غضون 20 دقيقة من الاستيقاظ أو بعد تناول حبوب الغدة الدرقية، يمكنك ممارسة / ممارسة اليوجا ، وما إلى ذلك ، بعد 15-20 دقيقة من هذه الوجبة، إذا لم تتمرن ، يمكنك تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة من هذه الوجبة. يمكنك أن تشرب الماء الذي نقع فيه الزبيب

الموز

سيساعد الموز الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم أو يعانون من الرغبة الشديدة في تناول السكر بعد الوجبة، كما يقول خبير التغذية، تأكد من شراء الموز الطازج، ويفضل أن يكون محليًا، ينصح الأطباء بتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية لحمل الفاكهة ، واستخدام كيس من القماش بدلاً من ذلك.

الزبيب المنقوع



إذا كنت تعاني من الدورة الشهرية الرهيبة أو لديك طاقة منخفضة خلال اليوم، فإن البدء في اليوم باستخدام 6-7 حبات زبيب منقوع يمكن أن يكون مفيدًا حقًا.

لوز منقوع ومقشر



هذا جيد حقًا لأولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري أو انخفاض الخصوبة أو ضعف جودة النوم، لأنها غنية بالعناصر الغذائية.