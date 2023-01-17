كتبت : أمانى سمير

أصبح حلم اقتناء سيارة ضرورى لكثير من المواطنون لذا يقدم "اليوم السابع" أرخص 7 سيارات زيرو موديل 2023 فى السوق المصرية وهى كالآتى:

أولا: السيارة "سوزوكى إسبريسو 2023"

من شريحة الطرازات الـ SUV صغيرة الحجم، وهى مزودة بمحرك تنفس طبيعى، ومكون من 3 أسطوانات، بسعة تصل إلى 1000 سى سى.





ثانيا: السيارة" لادا جرانتا 2023 "

تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 87 و 98 حصانا، و 140 و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، حيث تقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول خماسي السرعات مانيوال، والاخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

ثالثا: بي واي دي «BYD F3» 2023

تنتمي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات، وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

رابعا: هيونداى "اكسنت 2023 " تنتمي لفئة السيارات السيدان وتأتى بمحرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر عالى الأداء مع نظام نقل وتعليق فائق الجودة لتحقيق أقصى كفاءة فى استهلاك الوقود وأقل تكلفة تشغيل، تأتى بناقل حركة الأوتوماتيكى من 4 سرعات فى أكسنت آر بى يمتاز بالسرعة والسلاسة والهدوء.

خامسا: السيارة "نيسان صنى 2023" تنتمي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

سادسا: السيارة "رينو لوجان 2023 " يتوافر إصدارين الأول مزود بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 90 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر.

أما الثانى يعتمد على محرك سعة 1600 سى سى، يولد قوة 110 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر أوتوماتيك، متصل بناقل حركة أتوماتيك.

سابعا: شيرى أريزو 5

تتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقرب من 7 لترات عندما تخوض السيارة مسافة 100 كيلومتر، تستمد السيارة شيرى اريزو 5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال خاص بالفئة الأولى .