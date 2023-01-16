75 ألف مواطن يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب الرياح فى غرب فرنسا

أ.ش.أ

يعاني نحو 75 ألف مواطن من انقطاع الكهرباء في غرب فرنسا ولا سيما في نورماندي (إحدى المناطق الإدارية في شمالي فرنسا) و"بروتاني" (منطقة ثقافية تقع في شمال غرب البلاد) و"بلاد اللوار" (هي منطقة في وسط غرب البلاد).

وقالت شركة "إينيديس" لإنتاج وتوزيع الكهرباء في فرنسا - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إنه تم إعلان حالة الطوارئ البرتقالية في 23 إدارة فرنسية بسبب هبوب رياح قوية.

ومن جانبها، أبلغت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية عن وجود أعطال مرورية بسبب الأشجار التي سقطت على القضبان ولا سيما في "بلاد اللوار" و"إيل دو فرانس" (هي منطقة في شمال وسط فرنسا) ونورماندي حيث لم تغادر عدد من القطارات في موعدها لهذا السبب.