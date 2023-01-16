7 فوائد صحية لقشر الرمان.. أبرزها إزالة السموم من الجسم

كتبت إيناس البنا

توفر الخصائص العلاجية لقشور الرمان العديد من الفوائد الصحية، ويرتبط معظمها بقدراتها المضادة للبكتيريا والالتهابات والفطريات والفيروسات، قشر الرمان غني بمضادات الأكسدة وقد يساعد في علاج حب الشباب وتطهير الجلد ومنع الشيخوخة المبكرة وتخفيف التهاب الحلق والسعال.

فوائد قشور الرمان

بدلًا من التخلص من قشور الرمان، احتفظ بها لتحصل على الفوائد التالية وفقا لموقع " OnlyMyHealth".

يمنع حب الشباب والبثور والطفح الجلدي

قشر الرمان يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات، مما يجعله مفيدًا في علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والبثور والطفح الجلدي.

يحتوي القشر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويساعد في الوقاية من الجراثيم والأمراض الأخرى، تشير البيانات القصصية إلى أن قشور الرمان ، عند استخدامها كحزمة للوجه أو مقشر للوجه ، يمكن أن تساعد أيضًا في إزالة خلايا الجلد الميتة من وجهك.

يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الجسم

مضادات الأكسدة تحارب السموم بقوة في الجسم، ونتيجة لذلك ، فإن التركيز العالي لمضادات الأكسدة في قشر الرمان يجعله مزيلًا قويًا للسموم. اكتشفت دراسة على الفئران أن المستخلص المائي لقشر الرمان قد يعزز إزالة السموم.

يقال إنه فعال للغاية في مكافحة السموم في الجسم، ومع ذلك ، هناك ندرة في البيانات في هذه الحالة.

يمنع التعرض لأشعة الشمس

وفقًا للبحث، عند دمجه مع زيت البذور، فإن مستخلص قشر الرمان يعزز تخليق البروكولاجين ، ويثبط الإنزيمات التي تكسر الكولاجين ، ويعزز تجديد خلايا الجلد بكفاءة. نتيجة لذلك ، يؤجل بشكل طبيعي وفعال شيخوخة الجلد والتجاعيد.

تتوفر بيانات محدودة حول هذا الموضوع، فقد يكون بمثابة مرطب طبيعي وواقي من الشمس. وفقًا للأدلة القصصية ، فإن حمض الإلاجيك الموجود في قشر الرمان قد يمنع السوائل في خلايا الجلد من الجفاف ، وبالتالي الحفاظ على بشرتك رطبة. يقال أيضًا أن قشر الرمان يرطب البشرة ويحميها ويعيد توازن درجة الحموضة فيها ، نظرًا لخصائصها المرطبة ، فإنها تستخدم بشكل متكرر في منتجات العناية بالبشرة.

غني بفيتامين سي

تحتوي قشرة الرمان على الكثير من فيتامين سي، وهو عنصر مهم آخر نشتري منه حبوبًا باهظة الثمن بشكل متكرر، فيتامين ج هو عامل نمو قوي يعزز التئام الجروح وتشكيل الأنسجة الندبية. يساعد على تطوير كتلة الجسم عن طريق تكوين البروتينات وهو ضروري لإصلاح الغضاريف والعظام والأسنان والحفاظ عليها.

قد يساعد في منع أمراض القلب

يحتوي قشر الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تحمي الكولسترول الضار من الأكسدة. ويقال أيضًا أن لها صفات تحمي الأوعية الدموية التي تساعد في منع مشاكل القلب. هذا مفيد لأن أكسدة الكوليسترول الضار في الجسم يمكن أن تخلق الإجهاد التأكسدي ، وهو مساهم رئيسي في أمراض القلب والأمراض الأخرى.

تحسين صحة الأسنان

توجد قشور الرمان بشكل شائع في معجون الأسنان ومساحيق الأسنان. يقال إن هذه القشور توفر خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات يمكن أن تساعد في علاج التهاب اللثة ولوحة الأسنان والتسوس وتقرحات الفم. هناك حاجة إلى مزيد من البحث طويل المدى لفهم فوائد قشور الرمان تمامًا.

يمكن أن يحسن صحة العظام

يمكن أن يساعد قشور الرمان في منع فقدان كثافة العظام. وفقًا للدراسة ، فإن تناول تركيبات قشور الرمان قد تساعد في تحسين صحة العظام ومنع ظهور هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث. قشر الرمان قوي في التانينات والبوليفينول والفلافونويد ، وفقًا لإحدى الدراسات ، كما أن تناول مستخلصه كمكمل غذائي يعزز صحة العظام.