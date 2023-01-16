اليوم السابع
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6.3 مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء بزيادة 7% خلال 11 شهرا بـ2022

الإثنين، 16 يناير 2023 01:39 م
6.3 مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء بزيادة 7% خلال 11 شهرا بـ2022 ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 7% خلال الـ 11 شهر الأولى من 2022، لتسجل 6.3 مليار دولار فى مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

 

 

صادرات مواد البناء المصرية سجلت خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 1,265 مليار دولار فى مقابل 1,152 مليار دولار خلال نوفمبر 2021 بنسبة ارتفاع 9.8٪

 

واستحوذت 10 دول على 62,5% من إجمالى صادرات القطاع بقيمة 3,981 مليار دولار، يأتى على رأسهم الإمارات بنسبة 13,2%، بقيمة 843 مليون دولار فى مقابل 405 ملايين دولار بنمو 108%.

 

 

 

 


صادرات مصر

صادرات مواد البناء

صادرات مصر من مواد البناء

الصادرات المصرية



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