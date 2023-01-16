اليوم السابع
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6 خطوات لاسترداد مضبوطات حملات الإشغالات.. تعرف عليها

الإثنين، 16 يناير 2023 11:00 م
6 خطوات لاسترداد مضبوطات حملات الإشغالات.. تعرف عليها حملة إشغالات
كتبت – مرام محمد

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تشهد محافظة الجيزة، حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية في مختلف الأحياء لرفع الإشغالات من الشوارع، ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط إلى شوارعها وتحقيق السيولة المرورية، من خلال مواجهة كل أوجه الإشغالات واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وفي حالة رغبة المواطن استرداد المضبوطات الخاصة به وسداد مخالفات الإشغال المقررة، يتيح كل حي خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام والحصول على المضبوطات المصادرة، وفقا لضوابط محددة، تحدد خطوات تقديم الطلب والمستندات والأوراق المطلوبة لتلقى الخدمة، مع التزام كل وحدة محلية باللوحة الإرشادية الخاصة بالإشغالات والمصروفات الإدارية الخاصة بكل نوع من أنواع المضبوطات، على أن تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب الاسترداد خلال أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية خطوات استرداد المواطنين لمضبوطات حملات الإشغالات.

 

1-تقديم طلب استرداد المضبوطات الصادرة إلى الحي التابع له، من خلال اتباع عدة خطوات تشمل:

-تحديد المضبوطات التي تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية عن طريق شرطة المرافق.

-تحديد موعد ومكان الحملة التي تم ضبط الإشغالات بها.

-تحديد المضبوطات الخاصة.

2-إحضار صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

3-إحضار صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.

4-إحضار إيصال دال على سداد الرسوم المطلوبة.

5-إحضار ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

6-سداد رسم النظر وضعف رسم الإشغال، بالإضافة للمصروفات الإدارية المحددة من قبل الحي.


اشغالات

حملة اشغالات

حملات الاشغالات

الاحياء

أحياء الجيزة

الجيزة



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