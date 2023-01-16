"5+5" الليبية تبحث إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية

كتب: أحمد جمعة

تبحث اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، الاثنين، ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، خلال اجتماعها في مدينة سرت، بحضور المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وتركز الاجتماعات على تطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى جنيف 2020.

إلى ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا "عبد اللهِ باتيلي " إن حجم الدمار والاضرار التي طالت المنازل والممتلكات العامة والخاصة نتيجة الصراع المسلح بمدينة سرت ترك أثره البالغ والمؤلم في نفوس الناس.

جاء ذلك في تغريدة نشرها " باتيلي " عبر حسابه بموقع "تويتر" عقب جولة قام بها، الأحد، في مدينة سرت للوقوف على حجم الاضرار التي شهدتها المدينة نتيجة الحروب السابقة.

وأكد " باتيلي " أن استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة حتى تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت مثل مدينة سرت.

كما دعا إلى ضرورة تعويض الافراد والشركات التي طالها الدمار بشكل منصف، إضافة إلى تفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد.

وناقشت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" نتائج تنفيذ ما توصلت إليه في اجتماعاتها التسعة السابقة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضا ملف تبادل المحتجزين بين الجانبين.