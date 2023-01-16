130 فرصة عمل جديدة للكيميائيين والمهندسين فى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، عن توفير 130 فرصة عمل للشباب من الذكور فقط الحاصلين على مؤهل عال أو متوسط أو بدون، بإحدى شركات تصنيع البلاستيك والإكريليك، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية والشركة بقطاع التشغيل والتدريب.

وأوضحت أن فرص العمل المقدمة شملت 10 كيميائيين، و10 مهندسين، و30 فنى تشغيل، و60 عامل إنتاج، و20 عامل خدمات، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، مشيرة إلى أن على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف التوجه لإدارة بحوث العمالة بديوان المديرية، وعنوانها خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمى المتفرع من شارع مصطفى كامل بسموحة.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية الوظائف المطلوبة وشروط التقديم.

1- 10 كيميائيين

شروط التقديم

- المؤهل: بكالوريوس هندسة/ علوم كيمياء

- السن حتى 35 سنة

- لا يشترط الخبرة

- المرتب 3500 جنيه

2- 10 مهندسين

شروط التقديم

- المؤهل: بكالوريوس هندسة ميكانيكا

- السن: حتى 35 سنة

- لا يشترط الخبرة

- المرتب 3500 جنيه

3- 30 فني تشغيل

شروط التقديم

- المؤهل: دبلوم صنايع

- السن: حتى 35 سنة

- لا يشترط الخبرة

- المرتب 2900 جنيه

4- 60 عامل إنتاج و20 عامل خدمات

شروط التقديم

- المؤهل: دبلوم صنايع وبدون.

- السن: حتى 35 سنة.

- لا يشترط الخبرة.

- المرتب 2700 جنيه.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

وأشارت إلى أن فرص العمل تتواجد فى محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، وفى التخصصات الآتية: أخصائى تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومشرفين استقبال، ومندوبين توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى.