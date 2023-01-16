10معلومات عن مارتن لوثر كينج رائد حركة الحقوق المدنية الأمريكى فى ذكرى مولده

كتبت ريم عبد الحميد

فى الإثنين الثالث من كل يناير، يحتفل الأمريكيون فى عطلة رسمية، بعيد ميلاد رائد حركة الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة، الذي وقف فى وجه العنصرية، ودعا إلى المساواة بين البيض والسود.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، زار أمس الأحد 15 يناير 2023، كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا، للاحتفال بذكرى ميلاد مارتن لوثر كينج.

وقال بايدن، إن الديمقراطية تمر بلحظة محفوفة بالمخاطر، وإن حياة وإرث الزعيم الحقوقي "تظهر لنا الطريق وينبغي أن ننتبه له".

وفى التقرير التالى نعرض أهم 10 معلومات عن مارتن لوثر كينج..

1- ولد مارتن فى 15 يناير 1929 فى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وكان أبوه قسا وأمه تعزف البيانو فى كنيسة الحى. وتم تدوين اسمه مايكل فى شهادة الميلاد، على اسم والده، لكن الأب أصر على منادته بمارتن لوثر تيمنا باسم مؤسسة الكنيسة البروتستانتية.

2- في مايو 1957 ألقى كينج خطبته الأولى على المستوى الوطنى تحت نصب أبراهام لينكون التاريخي. وطالب أمام نحو 30 ألف شخص بحق التصويت للسود ومشاركتهم في تشكيل المؤسسة السياسية الأمريكية.

3- قاد كينج في 28 أغسطس 1963 مسيرة للسود - شارك فيها ربع مليون شخص على الأقل من دعاة المساواة في واشنطن تطالب بالحريات المدنية والمهنية ووضع حد للتمييز العنصري في البلاد.

4- في 1963 اعتقل وسجن بتهمة الإخلال بالأمن والنظام لقيادته تظاهرات احتجاج على معاملة السود في بيرمنجهام.

5- كانت هذه واحدة من 29 مرة أودع فيها السجن لتنظيمه وقيادته مسيرات وتظاهرات تطالب بالحقوق المدنية للسود.

6- ألقى كينج خطبته الأشهر بعنوان "لدى حلم" أمام نصب أبراهام لينكولن التاريخى واستمرت 17 دقيقة وتعد واحدة من أهم الخطب السياسية فى تاريخ الولايات المتحدة فى أغسطس عام 1963.

7- تعرض كينج لمحاولة اغتيال فى سبتمبر 1958 عندما طعنته امراة بسكين ونجا من الموت بأعجوبة، لكنه قال إن الحادث عزز إيمانه بالنضال السلمى واعلن مسامحته لمن هاجمته.

8- تم اغتيال لوثر كينج فى 4 إبريل 1986 عندما كان يقف مع بعض مساعديه فى شرفة غرفته بفندق صغير فى مدينة ممفيس، حيث اطلق عليه جيمس إيرل راى النار ليموت بعدها بساعة.

9- حكم بالإعدام على قاتل كينج لكن تم تخفيف هذا الحكم بعدها إلى المؤبد، وكان من بين أسباب تحفيف العقوبة أن أسرة كينج نفسها معارضة للإعدام.

10- أصبح عيد ميلاد مارتن لوثر كينج عطلة فيدرالية أمريكية يتم الاحتفال بها فى الاثنين الثالث من شهر يناير من كل عام.