وكيل تعليم الإسماعيلية يعقد اجتماعا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان، وفقا للإمكانات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور محمد بحيري أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.

جاء ذلك، خلال اﻹجتماع الذى عقده وكيل الوزارة برؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2022/2023 والتى ستبدأ بعد غدا الأربعاء 18 يناير وتنتهى يوم 25 يناير الجارى، بمقر مدرسة تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية، بحضور الدكتور سامي فضل وقيادات المديرية.

وأوضح الدكتور محمد بحيري، أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم رؤساء الجان، بضرورة عدم السماح بوقوع غش داخل اللجان، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدرمن الحيادية والعدالة بين الطلاب، مشددا على ضرورة منع دخول أى جهة لجان الإمتحانات أو التصوير أوإعطاء أى بيانات تتعلق بالإمتحانات مهما كانت هذه الجهة، ومنع دخول أولياء الأمور اللجان حفاظا على سرية أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور سامي فضل وكيل المديرية على ضرورة تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة "فتح وغلق المظروف"، وتتكون من أعضاء الكنترول ورئيس اللجنة.