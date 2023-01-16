اليوم السابع
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وزير السياحة: نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

الإثنين، 16 يناير 2023 03:49 م
وزير السياحة: نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028
كتب عبد الحليم سالم

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أكد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة فى عدد السياح بنسب تتراوح من 25‎%‎ إلى 30‎%‎ وذلك علي المدى القصير، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن مصر جاذبة للسياحة عالميا ونجحت بالفعل فى جذب سياح من مختلف البلدان وعلي وجه الخصوص من الصين.
 
وأشار خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد كبير من الشركات وقيادات الغرفة، لافتا إلى أننا مهتمين وقادرين على جذب المزيد من السياح، أن الوزارة تستهدف جذب نحو 30 مليون سائح بحلول 2028 بجانب زيادة عوائد السياحة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة .
 
أشار أحمد عيسى: إننا نحتاج لبناء غرف فندقية جديدة لاستيعاب مستهدفات السياحة وزيادة أعدادها مستقبلا، مستعرضا مقومات مصر الفندقية والسياحية خلال الفترة الحالية، لا سيما فى شرم الشيخ والأقصر وأسوان وغيرها .
 
 

السياحة

الاثار

الغرفة الامريكية

احمد عيسي

عدد السياح



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