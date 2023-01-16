وزير السياحة: نركز على الترويج للمقاصد السياحية لجذب السياح الأمريكيين

كتب عبد الحليم سالم

وجه أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، الدعوة للقطاع الخاص ممثلا فى الغرف الاتحادات للعمل معا بهدف تحقيق النمو المنشود في القطاع وفى صناعة السياحة، من خلال التعاون فى كافة عناصر الصناعة وفي زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة البالغة نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأشار عيسى خلال لقاء بغرفة التجارة الامريكية بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد كبير من الشركات وقيادات الغرفة، إن هناك حرص كبير على جذب السياح لا سيما السياحة الأمريكية والتى لها اهتمام بمناطق مثل الاقصر وأسوان بجانب رحلات السفارى في الغردقة وشرم الشيخ.

أضاف أحمد عيسى خلال حلقة نقاشية علي هامش لقاء للوزير بالغرفة الأمريكية، وردا علي بعض أسئلة المشاركين، إن الوزارة تعلن عن المقاصد السياحية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال منصات السوشيال ميديا وبعض القنوات، بجانب الدعاية فى العديد من الأسواق العالمية المستهدفة، والمشاركة فى بورصات السياحية في لندن وبرلين وغيرها .

وحظى الوزير بترحيب كبير من طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية قبل بداية اللقاء ومن المدير التنفيذي للغرفة سلفيا ميناسا وأعضاء الغرفة .