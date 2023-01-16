وزير السياحة لـ"الآثاريين" خلال عيدهم: أستأذنكم أن أطلق على نفسي "أثري"

كتب محمد أسعد

أعرب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، عن فخره واعتزازه لمشاركة الآثاريين في الاحتفال بعيدهم، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

وقال الوزير موجها حديثه لمئات من الآثاريين الحاضرين: أفتخر بوجودي بينكم، واستأذنكم بأن تعتبروني واحد منكم وأن أطلق على نفسي "أثري".

أضاف : توليت وزارة السياحة والآثار قبل ٥ أشهر ووجدت منكم الكثير من المعاني الجميلة والطيبة والأعمال التي تدعو للفخر، وأشكركم على ما تقدموه لمصر وللإرث المصري والحضارة المصرية وللإنسانية كلها.

وكشف الوزير عن وجود خطط لزيادة الإنفاق على متاحف مصر والمواقع الأثرية المختلفة، وزيادة ميزانية المجلس الأعلى للآثار، وقال إن المجلس صرف 3.2 مليار جنية خلال العام المالي الماضي، على كافة المواقع والمتاحف الأثرية وهو مبلغ ضئيل ولا يتجاوز نصف ميزانية متحف واحد وهو متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.

وقال الوزير إن المتحف المصري الكبير سيكون واحد من أهم التجارب المتحفية في العالم، ومصر تعمل من خلال آثارييها على ابهار العالم باكتشافاتها الأثرية وترميم المواقع الأثرية المختلفة.

كما كشف وزير السياحة والآثار عن ضبط 3400 قطعة أثرية قبل تهريبها بطرق غير شرعية خلال الفترة الماضية.