وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل مقر الغرفة التجارية بالقاهرة

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الإثنين، مكتب السجل التجارى النموذجى داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مكتب السجل التجارى النموذجى بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة هو عبارة عن مجمع خدمات نموذجى للتجار ويعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى محافظات الجمهورية ويقع المكتب على مساحة تقرب من 650 متر مربع، ويتضمن 32 شباك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل فى المكتب من 350 إلى 400 معاملة يوميا، كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.

وتفقد أيضا وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجارى النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وانه بصدد التوسع فى إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

وعلى صعيد المعاملات التجارية وترصدها فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجارى ومكاتبها التى تبلغ 108 مكتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبى الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد اضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة فى منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجارى ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجارى وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح، وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجارى بالربط العنقودى عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن، حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.