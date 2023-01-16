وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت تعلن استقالتها من منصبها

وكالات

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت استقالتها من منصبها اليوم الاثنين.

وجاء في بيان للوزيرة تلقته وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها.

وقالت الوزيرة "إن تركيز وسائل الإعلام على شخصي لمدة أشهر لا يكاد يسمح بالتقارير الواقعية والمناقشات حول الجنود وقرارات السياسة الأمنية لصالح مواطني ألمانيا".. متابعة: "أود أن أشكر كل من يعمل كل يوم لضمان سلامتنا وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل من أعماق قلبي".

كانت وسائل إعلام ألمانية عدة قد ذكرت - في وقت سابق - أن وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت التي راكمت الأخطاء خلال فترة ولايتها قررت الاستقالة من منصبها .

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن هذه الاستقالة قرار شخصي اتخذته الوزيرة دون أن تفرضه عليها المستشارية.

دورها، أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية بأن البحث جار داخل الحزب عن خليفة للوزيرة.

وتعرّضت لامبريخت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

واهتزت صورة لامبريخت بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.

وفي يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5000 خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.

وفقًا لمسح أجرته Civey في الآونة الأخيرة وشمل 5000 شخص، يؤيد 77% من الألمان رحيلها، بينما يرغب 13% فقط في بقائها بمنصبها.