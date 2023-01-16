نيبال تعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

وكالات

أعلنت نيبال، انه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت يوم أمس، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

أعلنت الحكومة النيبالية، الحداد الوطني، اليوم الإثنين، حزنا على ضحايا الطائرة المنكوبة التي قُتل فيها 67 شخصاً، في أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع في جبال الهيمالايا خلال ثلاثة عقود.

وأكد الجيش ذلك جزئياً، إذ أفاد متحدث باسمه بأنّه تمّ انتشال 29 جثة وبأنّه لا يزال هناك 33 جثّة أخرى في مكان تحطّم الطائرة.

وتحطمّت الطائرة القادمة من العاصمة النيبالية كاتماندو صباح الأحد بالقرب من المطار المحلّي في بوخارا في وسط النيبال، حيث كان من المقرّر أن تهبط.