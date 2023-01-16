نائب محافظ القاهرة تتابع خطة تطوير المدينة الصناعية للرخام بشق الثعبان

كتب سيد الخلفاوى

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعاً بمقر المنطقة الجنوبية لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير وتقنين المنطقة الصناعية بمنطقة "شق الثعبان"، بحضور العميد ماجد فوزى القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذى لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حى طره وممثلى إدارة المهندسين العسكريين ومديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة وشركة الصرف الصحى ومياه الشرب بالقاهرة الكبرى و شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء . وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير منطقة "شق الثعبان"، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعياً لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت والاسراع فى أعمال التطوير والتى تشمل تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية لتكون صديقة للبيئة ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن للحد من التلوث البيئى طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وخلال اللقاء تابعت الجهود المبذولة و الخطوات التنفيذية واستعراض نسب التنفيذ والخاصة بمشروعات المرافق الخاصة من خلال إمدادها بالكهرباء والمياه والصرف الصحي الى جانب نسب تنفيذ الطرق ومخطط تحسين الخدمات المقدمة .

كما ناقشت الموقف التنفيذي للأعمال ضمن المرحلة الأولي من التطوير والتي تمتد من مدخل مدينة شق الثعبان وحتى المبنى الخاص بالجهاز التنفيذي بطول 2750 متر لوضع جدول زمنى لنهو الاعمال من خلال بحث الموقف التنفيذي لأعمال الطرق بمنطقة الكيلو الاول ومنطقة التشوينات بعد عمل الحصر المروري لأحجام الحركة المرورية المارة بالوصلة من الاوتوستراد حتي المفارق داخل منطقة شق الثعبان بطول 1 كم وجاري إعداد المقترحات التصميمية للقطاع الإنشائي للوصلة المطلوبة حيث تم نهو الوصلة بطول 100 متر لربط وصلة شق الثعبان بالبوابة الخلفية بنسبة 100%.

كما نوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة الأخذ في الاعتبار التوجيهات الصادرة بتحويل الكثافة المرورية الموجودة بمدخل شق الثعبان من الاوتوستراد وتحويلها لمنطقة التشوينات من خلال الطريق الأوسطي بمنطقة الـ7 كم.

اما فيما يخص مرافق المياه بمنطقة الكيلو الاول جاري تنفيذ حنفيات الحريق الخارجية وتوريد محبس تخفيف الضغط وجاري استكمال الوصلات الفرعية كما انتهت شركة الصرف الصحي من وصلات المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية الممتدة من جهاز شق الثعبان وحتى سور محمية وادى دجلة بطول 2250 متر في الأعمال جارية .

كما وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم بالعمل على قدم وساق لرفع السحالة والمخلفات الناتجة عن الأعمال بصورة مستمرة من خلال تكثيف أعمال النظافة وجمع السحالة أولا بأول.

وتعتبر منطقة شق الثعبان جنوب القاهرة، من المناطق الاستثمارية المتخصصة في صناعة الرخام، الهامة والمصنفة عالميا، وتشهد حاليا أعمال تطوير ضمن مخطط الدولة لتحويلها لمدينة الرخام والجرانيت، حيث يتم النهوض بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وحل مشاكلة واستكمال توصيل المرافق وتقنين أوضاع أصحاب المصانع .

وتقع المنطقة الصناعية بشق الثعبان على مساحة 6.5 كم مربع، تضم 2525 مصنعا وورشة، وأنه في إطار تطوير المنطقة لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت حيث جاري التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة الموجودة بها وجعلها مدينة صديقة للبيئة .