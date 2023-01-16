اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 04:37 م
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مقتل 5 أشخاص على الأقل فى انفجار داخل مصنع كيماويات فى الصين.. فيديو

الإثنين، 16 يناير 2023 03:44 م
مقتل 5 أشخاص على الأقل فى انفجار داخل مصنع كيماويات فى الصين.. فيديو
وكالات

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قتل 5 أشخاص على الأقل في انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين، فيما اعتبر ثمانية آخرين في عداد المفقودين.
 
وقع الانفجار بعد ظهر الأحد داخل مصنع في محافظة انشان بمقاطعة لياونينغ، بحسب محطة "سي سي تي في" الحكومية التي أكدت أن "الحريق تحت السيطرة حاليا".
 
 وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من عناصر الإطفاء خارج المبنى.
 
 
وفي مارس 2019، أدّى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومترا من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصا وتدمير منازل على مسافة كيلومترات عدّة.
 
وفي 2015، شهدت الصين أحد أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصا على الأقل.
 

الصين

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