مصطفى وزيري: 50 بعثة مصرية تنقب عن الآثار بمختلف أنحاء الجمهورية

كتب محمد أسعد

كشف الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن عدد البعثات المصرية التي تعمل في البحث والتنقيب عن المواقع الأثرية، وقال إن عدد البعثات المصرية وصل لـ50 بعثة مصرية تعمل في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش الاحتفال بعيد الآثاريين المصريين والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من سفراء بعض الدول ومئات من الآثاريين وأسرهم.

أضاف وزيري، أن مصر في السابق كانت تعتمد على البعثات الأجنبية في عمليات البحث والتنقيب على البعثات الأجنبية، ولكن زاد الاعتماد على البعثات المصرية الخالصة والتي تمكنت من كشف العديد من المواقع الأثرية خلال الفترة الماضية.

استكمل بقوله: استطاعت البعثات المصرية أن تبهر العالم أجمع باكتشافاتها الأثرية.

وقال وزيري " أفخر بانتمائي للمجلس الأعلى للآثار، وأفتخر بجميع العاملين بقطاع الآثار من مرممين وعمال وخفراء ورجال آمن وغيرهم".