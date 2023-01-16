مصطفى وزيرى يوضح سر بردية "كتاب الموتى".. ويؤكد: كشف أثرى جديد بدهشور قريبا

كتب محمد أسعد

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام بالمجلس الأعلى للآثار عن أنه تم فتح بردية "مصطفى وزيري"، والتي تم اكتشافها في سقارة بأيادي مصرية خالصة.

وقال، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد الآثاريين المصريين ، إنه بعد اكتشاف البردية بمنطقة آثار سقارة، والتي تمت بأيادي مصرية خالصة، بدأت عملية ترميمها وفتحها، والتي وصل طولها لـ 16 مترا، وهي من أجود أنواع البرديات ومدون عليها "كتاب الموتى"، حيث تم ترجمة وفك جميع ما تم تدوينة عليها.

وأعلن وزيري عن أنه سيتم عرض البردية في أحد المتاحف المصرية، وهي تعتبر البردية الأولى التي تم اكتشافها وفتحها بأيادي مصرية، قائلً:ا "أتشرف بأن زملاءي قاموا بتسميتها باسمي".

وأكد وزيري أنه سيتم الإعلان عن اكتشافات أثرية جديد قريبًا ستبهر العالم أجمع، ومن بينها كشف أثري جديد بمنطقة دهشور.