مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة بعربة كارو بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى منذ قليل شخصان مصرعهما بينما أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم سيارة بعربة عربة " كارو" بمركز الرحمانية بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة نصف نقل وعربة كارو أمام قرية الهوارية التابعة لمركز الرحمانية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور والرحمانية لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم التحفظ على جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.