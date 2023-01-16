مصرع شاب أسفل عجلات القطار ببيلا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار كفر الشيخ بيلا، وذلك أثناء عبوره من معبر غير قانونى فى المنطقة ما بين مزلقان الإنشاء والتعمير ومستشفى الزهور بنطاق قسم أول كفر الشيخ، يصاب بإصابات بالغة وتوفى متأثرًا بإصابته، ليجرى نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، ومن ثم إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائى وكذلك مأمور قسم أول كفر الشيخ يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بإصابة شاب ووفاته متأثرًا بإصابته وذلك أثناء عبوره من معبر غير قانونى فى المنطقة ما بين مزلقان الإنشاء والتعمير ومستشفى الزهور بنطاق قسم أول كفر الشيخ، ليصاب بإصابات بالغة وتوفى متأثرًا بإصابته، ويجرى إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وفاة شاب يدعى عصام أحمد محمد يوسف، 30 عاما، مقيم بكفر الشيخ، حيث جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة إدارى قسم أول كفر الشيخ، وجرى إخطار جهات التحقيق، التى أمرت بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثمان، كما أمرت بطلب تحريات المباحث الجنائية عن الواقعة وظروفها وملابساتها وقوفًا إلى حقيقتها، وما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه وفى حال وجود شبهة جنائية تعاد أوراق القضية مرة أخرى لجهات التحقيق وفى حال عدم وجود شبهة جنائية يصرح بدفن جثمان الشاب بمعرفة أهليته.