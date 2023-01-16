مصدر دفاعي روسى : طوربيد "يوم القيامة" يتسلح بالنووي

كتب- وكالات

أعلن مصدر دفاعي روسي، اليوم، إن بلاده "أنتجت أول رؤوس حربية نووية، لتزود بها طوربيد بوسيدون الفائق، الذي لقي يطوربيد يوم القيامة، لاستخدامه في غواصة بيلغورود النووية"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.

ونقلت "تاس" عن المصدر قوله: "صُنعت أولى ذخائر بوسيدون، وستتسلمها غواصة بيلجورود في المستقبل القريب".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة، عما سيُعرف باسم "طوربيد بوسيدون" في عام 2018، قائلا إنه "نوع جديد تماما من الأسلحة النووية الاستراتيجية، مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها".

وفي كلمته سنة 2018، قال بوتين إن مدى الصاروخ "غير محدود، وبوسعه العمل في أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أي غواصة أو صواريخ أخرى"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف: "صوته منخفض للغاية وقدرته عالية على المناورة، ولا يستطيع العدو تدميره عمليا، لا سلاح في العالم اليوم يمكنه التصدي له".