مزارعو المنوفية: محصول البطاطس حقق أعلى إنتاجية العام الجارى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية، هذا العام نجاحا كبيرا للمزارعين فى محصول البطاطس فى العروة الشتوية، حيث حقق الفدان أعلى إنتاجية له منذ أعوام كثيرة قبل سابق .

ويشير محى زيدان صاحب حقل بطاطس بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أننى لم أتوقع هذا المحصول الشيكارة حققت إنتاج كبير أكثر من نصف طن للقيراط الواحد فى العروة الشتويو وهذا يعد محصول كبيرا .

ويضيف زيدان، أن المحصول هذا العام أسعد جميع من قاموا بزراعة البطاطس هذا العام، مؤكد أن الدولة وفرت الأسمدة هذا العام للكل الزراعات وبالتحديد زراعة البطاطس .

ويقول سعيد علام بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إن المحصول هذا العام جيد جدا غير الأعوام السابقة بالنسبة للفلاح وللتجار، مشيرا إلى أن المحصول هذا العام حقق إنتاجية كبيرة جدا فى كافة الانواع.

ويضيف علام، أن سعر طن البطاطس هذا الموسم يتراوح من 5500 إلى 6 آلاف جنيه، ويعد أعلى أسعار طن البطاطس خلال الأعوام الماضية .

ويضيف محمود شيبوب من أهالى قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن محصول البطاطس هذا العام حقق إنتاجية كبيرة جدا ، ولم نتوقع هذا المحصول الذى أسعد جميع المزارعين هذا العام .

ويؤكد أن مديرية الزراعة توفر لنا الأسمدة التى تساعدنا كثيرا فى حماية المحصول وتحقيق إنتاجية عالية بأسعار بسيطة حيث يتراوح سعر شيكارة الأسمدة داخل الجمعية الزراعية من 200 جنيه إلى 230 جنيها،وفى السوق السوداء تبلغ شيكارة الأسمدة 500 جنيه.

وأكد محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة، أنه تم توزيع ما يزيد عن 14 ألف و 372 طن نترات ويوريا إئتمان وذلك منذ بداية الموسم الشتوى وحتى الآن ، مضيفاً أنه فيما يخص منظومة الحيازة الإلكترونية الكارت الذكي فقد تم طباعة 335 ألف ، 420 كارت و تسليم أكثر من 378 ألف كارت بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ، فضلا عن اعتماد وتسجيل 392 ألف و 179 استمارة تمهيدا لاستصدار الكارت الذكي ، هذا و وأوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير 8 كم و 600 متر من المساقى الخصوصية بنواحي الشهيد فكرى ببركة السبع ، والبندارية بتلا ، البرانية بمركز أشمون ) و تخدم مساحة زراعية تقدر بـ (478) فدان زراعي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة ، فقد تمت الموافقة على استخراج 9 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات ، وعمل معاينات لعدد (12) مزرعة دواجن ، ماشية ، مصانع , مناحل , محلات لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 4 آلاف و600 فدان حدائق فاكهة و خضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.



البطاطس



بطاطس