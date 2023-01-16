اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محيى الدين: توافق الرؤى بين مصر والإمارات حول النهج الشامل للتعامل مع أزمة المناخ

الإثنين، 16 يناير 2023 01:58 م
محيى الدين: توافق الرؤى بين مصر والإمارات حول النهج الشامل للتعامل مع أزمة المناخ الدكتور محمود محيى الدين
رسالة أبو ظبى - شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

شعبان-هدية
 

- ربط برامج تمويل العمل المناخى بالاحتياجات الأساسية للدول أساس لتحقيق أهداف المناخ
 

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الصياغة الجيدة لبرامج تمويل العمل المناخى وربطها بالاحتياجات الأساسية فى الدول النامية أساس لتحقيق أهداف المناخ فى هذه الدول.

وقال محيى الدين، فى لقاء مع قناة CNBC عربية على هامش أسبوع أبو ظبى للاستدامة، أن التغلب على المشكلات التى تعوق تمويل العمل المناخى وفى مقدمتها أزمة الديون يجب أن يتم من خلال التمويل الميسر طويل الأجل، مع تخفيض الاعتماد على الديون إلى حده الأدنى.

وأشار إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة بين ما التمويل المتاح والتمويل اللازم لتحقيق أهداف المناخ، موضحاً أن تنفيذ العمل المناخى فى الدول النامية والأسواق الناشئة يحتاج تريليون دولار سنوياً حتى عام ٢٠٢٥ و٢,٤ تريليون دولار حتى عام ٢٠٣٠.

وأفاد محيى الدين بأن توافر التمويل يجب أن يصاحبه توفير للتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ مشروعات المناخ، موضحاً أن عدم توافر التمويل والتكنولوجيا قد يدفع بعض الدول للجوء إلى الخيارات السهلة فيما يتعلق بتوليد الطاقة مثل استخدام الوقود الأحفورى وغيره من مصادر الطاقة غير النظيفة.

وأضاف رائد المناخ، فى هذا الصدد، أن أزمة الطاقة فى أوروبا دفعت بعض الدول لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة، لكنها أدت فى الوقت نفسه لوجود اهتمام كبير بالاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء.

وأشاد محيى الدين بالتوافق بين مصر الإمارات فيما يتعلق بالعمل التنموى والمناخي، حيث أكد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى شرم الشيخ أهمية النهج الشامل وربط العمل المناخى بالاستثمار فى مجالات متعددة مثل الطاقة والبنى التحتية وتوفير فرص العمل وعدم الفصل بين أزمة المناخ وأزمات الأمن الغذائى والطاقة، وهو النهج الذى تتبناه الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

 

دكتور-محمود-محيى-الدين-(1)
دكتور-محمود-محيى-الدين-(1)

 

دكتور-محمود-محيى-الدين-(2)
دكتور-محمود-محيى-الدين-(2)

 

دكتور-محمود-محيى-الدين-(3)
دكتور-محمود-محيى-الدين-(3)

 


الدكتور محمود محيى الدين

التغير المناخى

cop27

العمل المناخى



الموضوعات المتعلقة

محمد بن زايد: اختيار الإمارات لتنظيم cop28 نتيجة لعمل متواصل وإيمان بقدراتنا ودورنا فى تعزيز العمل المناخى وتوفير الحلول

الإثنين، 16 يناير 2023 01:21 م

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد دعم بلاده لاستضافة الإمارات قمة المناخ cop28

الإثنين، 16 يناير 2023 11:05 ص

افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات

الإثنين، 16 يناير 2023 10:16 ص

الافتتاح الرسمى لأسبوع أبو ظبى للاستدامة وإعلان استراتيجية الإمارات لـCOP28 بعد قليل

الإثنين، 16 يناير 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة