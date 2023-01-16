محام يقتل رئيس نقابة المحامين السابق داخل المحكمة فى باكستان

كتب- وكالات

جريمة قتل مروعة شهدتها محكمة بيشارو العليا فى باكستان ، الأثنين ، حيث لقي نقيب المحامين السابق عبداللطيف أفريدي مصرعه ، بعدما أطلق أحد المحامين الرصاص عليه.

وبحسب ما نشره موقع روسيا اليوم ، ذكرت إذاعة باكستان أن المحامي أطلق النارعلى أفريدي في غرفة نقابة المحامين في المحكمة العليا في بيشاور.

واعتقلت الشرطة القاتل على الفور، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف بشدة مقتل أفريدي، مشددا على أنه "يتعين على حكومة مقاطعة خيبر بختونخوا أن تعاقب من يقف وراء الحادث الإرهابي وتنزل بحقه عقوبة قصوى".

كما أشاد بعمل أفريدي، قائلا إن "عبد اللطيف أفريدي خاض طوال حياته صراعا من أجل سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.. هذا الكفاح سيستمر".

وندد وزير الداخلية رنا صنع الله بشدة بمقتل عبد اللطيف أفريدي، معرباً عن قلقه إزاء تدهور حالة القانون والنظام في خيبر بختونخوا.

وقال إن "مرتكبي هذه الجريمة النكراء يجب أن يعاقبوا بأشد العقوبات وفقا للقانون".