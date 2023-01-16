محامى قاتل والدة عشيقته بمساعدة ابنتها ببورسعيد يطعن على الحكم الصادر ضد موكله

بورسعيد - محمد عزام

أكد عبد الله البلتاجى، محامى المتهم بقتل والدة عشيقته بمساعدة ابنتها فى بورسعيد، اليوم الإثنين، أنه تقدم بطعن علي الحكم الصادر ضد موكله، وكشف عن الخيارات المتاحة لمصير موكله عقب الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الطفل بمعاقبته بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".

وأوضح محامي الطفل، في تصريحات صحفية، أن الطعن جاء لوجود خطأ في تطبيق القانون وبطلان إجراءات المحاكمة، بأنه عقب التقدم بطعن للمحامي العام لنيابات بورسعيد وفقا للحق المخول للمتهم بأن يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، فامأمه خيارين إما أن تحكم المحكمة بتخفيف العقوبة أو تحكم بتأييد العقوبة.

وأضاف: "هناك قاعدة أنه لا يضار طاعن بطعنه لذلك استحالة تشديد العقوبة على المتهم بالطعن الذي تقدمنا به، ولو لم يوفق بهذا الطعن، فهناك درجة أخرى للمتهم بالطعن أمام محكمة النقض".

وأعلن أن المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد قد حدد جلسة 31 يناير الجاري لإعادة النظر، حيث جرى استدعاء المتهم بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية، وقام بالتقرير بالطعن.

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.