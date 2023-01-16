محافظ مطروح يقدم العزاء في وفاة "هيوب محارب العبيدي" أحد أبطال حرب اليمن

كتب- أحمد الزغبي

نعى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين واجب العزاء في وفاة هيوب محارب هيوب العبيدي من الأبطال أبناء محافظة مطروح والذي شارك في حرب اليمن وشارك في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل وتم أسره لمدة 4 سنوات في سجون اليهود تم إطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى بعد انتصار اكتوبر 1973.

وتقدم اللواء خالد شعيب، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وكان تابع اللواء خالد شعيب محافظ محافظ مطروح جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من مدن المحافظة خاصة الحمام والعلمين،و التى شهدت سقوط أمطار غزيرة وتجمعات مياه، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح اسكندرية ، لتيسير حركة المواصلات والدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوراع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الامطار بها ،مؤكدا على استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.

هيوب محارب هيوب العبيدي أحد أبطال حرب اليمن الاستنزاف