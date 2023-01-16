محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويوجه بسرعة الانتهاء من المحاور الجديدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولي"كفر الشيخ طنطا" و"كفر الشيخ المحلة"، "كفر الشيخ بلطيم"، ووجه برصف وتوسعة طريق ابو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر، بحضور اللواء حسام الشيخ، مدير ادارة المواقف، وأيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما يتابع محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في الميادين الجديدة، وزراعتها بالاشجار، كما تفقد موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، المار أعلى السكة الحديد، وسرعة الانتهاء من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، لتشغيلها لتوفير السلع الغذائية بها، كما وجه بتطهير الترع من ورد النيل، وتفقد محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي"، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف.



محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير الترع



متابعة موقع الكوبري العلوي



متابعة الطرق



متابعة الهناجر غرب المدينة



محافظ كفر الشيخ يتفقد الميادين