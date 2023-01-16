محافظ الغربية يتابع إخلاء مديريات التعليم والتضامن استعدادا لتنفيذ "صقر 111"

الغربية مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم، التدريب العملي لإخلاء مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ضمن خطة المحافظة لإجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 111 والذي يتضمن في إجراءاته قيام المديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة بمحاكاة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات المحتمل حدوثها، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ أحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي والعقيد أحمد قريطم القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة.

بدأت عمليات المحاكاة بتفقد موقع مديرية التربية والتعليم والمكون من ثلاث أدوار بواقع 750 موظف ومزود بعدد 28 مطفأة حريق جاهزة للاستخدام و6 صنابير حريق وخراطيم موصلة بشبكة المياه إلى جانب نظام إطفاء ذاتي مغلق، حيث شاهد المحافظ ومرافقوه تنفيذ العاملين بالمديرية عملية الإخلاء حال حدوث حريق بالتعاون مع الإسعاف والمطافئ، مشيداً بالتجربة والأداء العام ووعي العاملين بالخطر وكيفية التعامل معه.

وفي السياق ذاته شاهد المحافظ تجربة مديرية التضامن الاجتماعي لإخلاء المبنى وكافة الخطوات المتبعة للتعامل مع الأزمة واحتوائها بأقل الخسائر، موجهاً بعدد من الملاحظات اللازم الأخذ بها عند إعادة تجربة الإخلاء في المرات القادمة.