محافظ الشرقية: يطمئن على جاهزية معارض "أهلا رمضان" وتوافر السلع بأسعار مخفضة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على معارض " أهلا رمضان " المقامة بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تخفيض من 10 إلى 30%عن الأسواق وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وجه المحافظ فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بضرورة التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول الزقازيق بالتواجد بمعرض السلع الغذائية بميدان عرابى لمتابعة توافر السلع الغذائية وعرضها بأسعار مخفضة لسد احتياجات الجمهور والتأكد من تواجد التسعيرة على كل منتج معروض للبيع للمواطنين لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار.

كما قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمرور على معرض " أهلاً رمضان " المقام بجوار مجلس مدينة الحسينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما قام الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمرور على معرض " أهلاً رمضان " والمقام بسور مبنى إدارة كهرباء بلبيس بجوار مبنى مجلس المدينة للتأكد من توافر مختلف السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

كما قام حمدى شامة رئيس مركز ومدينة ههيا بالمرور على معرض اهلا رمضان للتأكد من توافر جميع المواد الغذائية بأسعار مناسبه امام المواطنين، كما قام رئيس المركز بالمرور على سويقات ههيا ومحلات وشوادر الجزارة المخصصة لبيع اللحوم البلدى والمجمدة والأسماك والخضروات والفاكهة ومحلات البقالة والبقالين التموينين وذلك للإطمئنان على وجود كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بكافة أنواعها والاطمئنان على أسعار السلع الغذائية.

وفى سياق متصل، قام نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة منافذ السلع التموينية المدعمة تم اليوم متابعة منفذ جوهرة الجلاء بقرية كفر الأشراف التابعه للوحدة المحلية بشيبه النكاريه ووجود السلع التموينية سكر وزيت ولحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينه منيا القمح بزيارة معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الغذائية للاطمئنان على توافر كافة السلع بمدينة منيا القمح وميت يزيد والصنافين لتلبية جميع احتياجات المواطنين، مؤكداً توافر السلع الأساسية من زيت وسكر ومكرونة والعدس واللحوم والأرز.

كما قام المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة فاقوس بالاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية والوقوف على حركة البيع والشراء والتزام التجار بالإعلان عن الأسعار لمواجهة احتكار السلع.

كما قام محمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة بإنشاء وتجهيز معارض (أهلا رمضان) لعرض السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق وذلك بمضيفة المناصرة بالوحدة المحلية بالمنير وبالوحدة المحلية بنبتيت أمام منزل الحاج أحمد العمدة وبجوار مجمع المدارس بمشتول السوق.