اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير منطقة المحطة الجديدة وبحث مشكلات الصرف

الإثنين، 16 يناير 2023 06:39 م
محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير منطقة المحطة الجديدة وبحث مشكلات الصرف اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
كتب - السيد فلاح - صبرى غانم

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كلف اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بتنفيذ أعمال التطوير بمنطقة المحطة الجديدة خلال الخطة الاستثمارية الحالية، باعتبارها من المناطق التي لم يتم تطويرها منذ أكثر من 25 عاما.
 
ووجه محافظ الإسماعيلية برصد ميزانية ضخمة لتشمل أعمال التطوير تغيير خطوط الصرف الصحي وغرف تفتيش المنازل لجميع الحارات بالمحطة الجديدة وتأسيس جميع الحارات وتشطيب السطح الخارجي للحارات باستخدام البلاط الأنترلوك بعد تطوير أعمال الصرف الصحي وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار. 
 
وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن أعمال التطوير تشمل جميع شوارع المحطة الجديدة بلا استثناء تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية الذي وجه بالبدء في حل مشكلة الصرف الصحي بشكل نهائي مكلفًا مديرية الطرق والنقل لإتمام الأعمال ومتابعة تنفيذها.
 
وكانت مديرية الطرق والنقل قد بدأت بأعمالها في عدد من شوارع المحطة الجديدة طبقًا لخطة موضوعة لذلك، وتستكمل تباعًا في الشوارع التي يتم بدء العمل فيها، كما سيتم البدء في المناطق المطلوب تغيير خطوط الصرف الصحي بها في غضون شهر من الآن.

محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

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