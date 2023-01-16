محافظ الإسكندرية: الميكنة الكاملة لـ 9 مراكز تكنولوجية بالأحياء خلال عام 2022

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تفعيل الخطة الاستيراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الخدمية، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمى.

واستعرض اللواء محمد الشريف، أبرز مجهودات المحافظة في مجال التحول الرقمي لعام 2022، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لعدد 9 مراكز تكنولوجية بالأحياء وجار الانتهاء من المركز التكنولوجي المتبقي بحي غرب.

بالإضافة إلى إطلاق خدمة "QR Code الموحد" وهو من الخدمات الجديدة التي تقدمها المحافظة تتيح للمواطن الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى. لافتًا أنه حاليا يتم تحويل الـ QR Code الموحد إلى تطبيق موبيل للتيسير على المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم ارتفاع نسبة الإنجاز بالمراكز التكنولجية بالأحياء من 76.8% فى عام 2021 لتصل إلى 83.91% فى عام 2022. وتنفيذ بانرات وملصقات لتعريف المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالأحياء بالمستندات المطلوبة. بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل موقع بوابة خدمات المحليات إلى تطبيق موبيل وتم نشره على منصة جوجل بلاي وذلك لتقديم 45 خدمة خاصة بالمحليات إلكترونيا على تطبيق موبيل. وكذلك الانتهاء من تدريب ورفع كفاءة جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء.