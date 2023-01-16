اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى 6 أكتوبر والمهندسين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 يناير 2023 06:07 م
محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى 6 أكتوبر والمهندسين.. اعرف التفاصيل محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل (عضو فريق) بأحد المطاعم في فرعيه بمدينة 6 أكتوبر والمهندسين.

 

وحددت محافظة الجيزة مزايا وشروط التقديم، على النحو الآتى:

 

أولا: شروط التقديم

 

-المؤهل من متوسط.

 

-السن حتى 35 سنة.

 

-ذكور فقط.

 

-9 ساعات عمل.

 

-موقف من التجنيد.

 

-المرتب 4000 جنيه + إضافي.

 

-لا تقبل طلبة.

 

-مزايا تأمين صحي واجتماعي.

 

 

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

 

وأشارت المحافظة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

 

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت في بيان لها اليوم الإثنين، تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري  يناير وفبراير 2023 الجاري.

 

وأوضحت أن الوظائف في التخصصات الآتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فنى، واخصائى موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

 


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