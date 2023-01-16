قيادات المعاهد الأزهرية يتابعون امتحانات الابتدائية والإعدادية "أون لاين"

كتب لؤى على

ترأس الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية غرفةِ عملياتِ الشهادتينِ الابتدائيةِ والإعدادية وللمرة الأولى في قطاعِ المعاهدِ الأزهريةِ

وتم متابعة مقار لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية مباشرة -أون لاين-، حيث قام رئيس قطاع المعاهد بتفعيل متابعة اللجان عبر الإنترنت؛ لمتابعة لجان المحافظات المختلفة، وحرصت غرفة العمليات برئاسته على متابعة إجراءات سير الامتحانات قبيل فتح اللجان أمام الطلاب، وذلك عن طريق الاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتنظيم عمليات دخول الطلاب، والالتزام بالمسافات الآمنة بينهم داخل اللجان، فضلا عن وجود كافة العاملين والملاحظين المسؤولين عن اللجان، والتشديد على توفير سبل الراحة لجميع الطلاب أثناء تأدية الامتحان، وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

ووقع على تقرير الغرفة الأول ومفاده "هدوءٌ وانضباطٌ في لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية"، وأكد القائمون على غرفة العمليات، أنه لم يتم رصد أية مشكلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، أو وجود أسئلة من خارج المنهج المقرر، علما بأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وهو ما يتفق مع التقارير الفنية التي تلقتها غرفة العمليات من واضعي الامتحانات، والتي تفيد بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، فضلا عن مطابقتها للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، خطوات تجديد تراخيص مكاتب التحفيظ التابعة لإشراف الأزهر الشريف بنظام إلكترونى على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك خلال المدة من 16 وحتى 31 يناير 2023م، بالخطوات التالية:

1 - يقوم المحفظ بتحميل ملف (xlsx) المرفق على بوابة الازهر الالكترونية، خلال المدة المذكورة أعلاه، ثم تسجيل بيانات الطلاب المُلحقين بمكتب التحفيظ، حتى يتسنى رفعه داخل طلب تجديد الترخيص، حيث لن يحفظ أى طلب تجديد دون رفع ملف بيانات الطلاب الملتحقين بالكتاب.

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، خطوات تجديد تراخيص مكاتب التحفيظ التابعة لإشراف الأزهر الشريف بنظام إلكترونى على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك خلال المدة من 16 وحتى 31 يناير 2023م،