قوافل إرشادية للمزارعين وحملات لتحزيم زراعات القمح ضد الفئران بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الندوات عن العمليات الزراعية في محصول القمح، وحملات لمقاومة القوارض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تم تنظيم ندوة إرشادية للمزارعين، والمرور على الزراعات ومتابعة حمله القوارض، بحضور المهندس السيد عبدالله، مدير الإدارة الزراعية ببلطيم ومفتش المكافحة والإرشاد ورئيس قسم القوارض.

وأضاف غربية، كما نظمت المديرية حملات لتحزيم زراعات القمح ضد الفئران بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه يتم التواصل مع مجلس المحاصيل السكرية لعمل ندوات إرشادية خاصة بمحصول بنجر السكر والتنسيق والمرور الميداني وتوعية المزارعين بمقاومة مرض التبقع السركسبوري، كما تقوم مديرية الزراعة ممثلة في إدارة المكافحة بالتعاون مع الادارة المركزية لمكافحة الآفات، بمقاومة والكشف عن دودة الحشد الخريفي بفحص الزراعات ضد دودة الفحص الخريفي، وتم توفير المبيدات اللازمة، حال وجود آفة الحشد الخريفي.

وأكد غربية، كما يتم متابعة دورة الحصر الحيازي، داخل الجمعيات، وفقا للبرنامج الزمني، الخاص بذلك وتنتهي الحصر الحيازي في 31 يناير الجاري، كما تقوم مديرية الزراعة ممثلة في حماية الأراضي بتوجيهات التواصل مع أجهزة الحكم المحلي لإزالة التعديات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تم صرف الأسمدة والتقاوي للمزارعين، موجها المزارعين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، حتى لا يتم حرمانهم من صرف الاسمدة والتقاوي، مؤكداً أن المديرية تشن حملات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، في مهدها، كما تقوم المديرية بحملات للرقابة على المبيدات في المحال لضمان جودة المبيدات المتداولة حتى لا تؤثر على المحصول والصحة العامة، وعدم السماح للمحال غير المرخصة بالاتجار.



حملة تحزيم زراعات القمح ضد الفئران



ندوات ارشادية للمزراعين بكفر الشيخ



نجوات ارشادية للمزراعين