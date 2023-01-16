فوز اليوم السابع و DMC والقاهرة الإخبارية فى استفتاء جامعة القاهرة لتغطية قمة المناخ

كتب محمد صبحى

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة نتائج استطلاع مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام حول تغطية وسائل الإعلام لمؤتمر قمة المناخ، حيث أسفرت عن فوز اليوم السابع بالمركز الأول فى فئة الصحف والمواقع الخاصة التى لجأ إليها الجمهور فى متابعة تغطية اخبار قمة المناخ بنسبة 70.9% ثم المصرى اليوم بنسبة حوالى 60% وهذا يعكس المتابعة الكبيرة وجمهور اليوم السابع خاصة وأنه يحتل مصداقية كبيرة للأخبار والمعالجة الموضوعية والحياد فى تناول الموضوعات والبرامج الخاصة بقضايا المناخ.

وتابعت عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة خلال وبينار، أنه بالنسبة للصحف القومية جاءت مؤسسة الأهرام بالمركز الأول ثم يليها الجمهورية ثم الأخبار ، مؤكدة أن صفحات المؤسسات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى كانت مصدر المعلومات فى الاستطلاع منها صفحة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة البيئة ووزارة السياحة والخارجية والهيئة العامة الاستعلامات والتخطيط والكهرياء والهجرة ، إضافة إلى المحطات الإذاعية والراديو فى انتقاء الاخبار ومنها fm والبرنامج العام والقاهرة الكبرى .

واستطردت الدكتورة حنان جنيد، أن نتائج استطلاع الرأى عبارة عن رصد لما يخدم المجتمع وبالنسبة للقنوات كانت فى المقدمة قناة DMC و mbc واكسترا نيوز واون وصدى البلد والنهار والقاهرة والناس والحياة والفضائية المصرية والقاهرة الإخبارية والقناة الاولى المحلية والنيل للأخبار والقناة الثانية المحلية .

وذكرت أن الإعلاميين الأكثر مشاهدة خلال قمة المناخ هم عمرو أديب ورامى رضوان ولميس الحديدى وشريف عامر وتامر أمين وإيمان الحصرى وأحمد موسى وخيرى رمضان ولبنى عسل ومحمد الباز وإبراهيم عيسى وعزة مصطفى ويوسف الحسينى ومحمد على خير ومصطفى بكرى وريهام السهلى وحمدى رزق.

كما أعلنت عن فوز موقع مصراوى والقاهرة 24 أكثر المواقع التى تم متابعتها ثم البوابة نيوز ومصر نيوز وفيتو.

واشارت الدكتورة حنان جنيد ، ارتفاع تقييم أفراد العينة لجهود مصر في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP27، حيث تراوحت اغلب تقييمات العينة بين ممتاز وجيد جدا، لافتًا إلى أن الاستطلاع رصد تعدد وتنوع الوسائل الإعلامية التي تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ COP27، وجاء في مقدمة هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية في المرتبة الثانية، ثم القنوات التليفزيونية، ثم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية، ثم المحطات الإذاعية والصحف .

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، إن نتائج استطلاع الرأي، أظهرت أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كأكثر المواقع التي اعتمد عليها أفراد العينة في الحصول على المعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ، وجاءت صفحة رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمة ترتيب مواقع المؤسسات الرسمية، وموقع مصراوي في مقدمة المواقع الإخبارية، واحتلت قناة dmc الصدارة بين القنوات التليفزيونية، واحتلت إذاعة نجوم FM المرتبة الأولى بين المحطات الإذاعية، وحصد موقع صحيفة اليوم السابع المركز الأول بين الصحف الخاصة، بينما تصدرت صحيفة الأهرام قائمة الصحف القومية الأكثر متابعة من الجمهورالمصري حول أخبار مؤتمر قمة المناخ.

وأوضحت الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث الرأي العام، أن استطلاع الرأي تم تطبيقه على عينة بلغ عددها 1500 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاما فيما فوق، وذلك في الفترة من 17 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2022.