اليوم السابع
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فريق طبى من مستشفيات هارفيلد بلندن يزور أكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس

الإثنين، 16 يناير 2023 04:32 م
فريق طبى من مستشفيات هارفيلد بلندن يزور أكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس الفريق الطبى من مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد بلندن
كتب محمود راغب

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استقبلت أكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس وفد طبى من كبار جراحى القلب بمستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد بلندن، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات و الدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب.

 

وتعد هذه هى الزيارة الثانية على التوالى منذ إنعقاد الشراكة بين جامعة عين شمس و مستشفيات رويال برومبتون و هارفيلد فى نوفمبر 2021 فى مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر .

 

وقد سبق وتبادل الفريق الطبى المصرى بأكاديمية القلب زيارته لمستشفيات برومبتون فى يونيو 2022، والجدير بالذكر أن مستشفيات رويال برومبتون و هارفيلد هى أحد المراكز الصحية الرائدة عالميا فى مجال القلب حيث تجتمع المشاركة مع الفريق الطبى المصرى بأكاديمية القلب لإجراء جراحات الشريان الأبهر للحالات التى تمت مناظرتها بعيادة الشريان الأورطى بأكاديمية القلب فى الفترة السابقة.

 


جامعه عين شمس

عين شمس

مستشفيات جامعه عين شمس اكاديميه القلب



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