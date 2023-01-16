غلق وتشميع 50 حالة تعد على القطع السكنية بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

شنت الجهات المعنية في جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بإشراف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز العاشر من رمضان، بالتنسيق بين إدارات الأمن والإشغالات في جهاز المدينة، وبالتعاون مع إدارة الأحياء السكنية وشرطة المرافق وشرطة التعمير، قد شنت حملات لأجل التصدي لأي مخالفة او تعديات من شأنها تغيير النشاط.

أسفرت الحملات عن تنفيذ 50 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات أمام القطع السكنية في المجاورة الثامنة بالحي الأول، فيما تم تنفيذ قرار إزالة تعدي في الحي العاشر في منطقة ابني بيتك، بالإضافة إلى إزالة ورفع كشك مخالف في المسطح الاخضر في طريق الأردنية وسط المدينة، فضلًا عن إزالة استحواذ مخالف حول وحدة سكنية في العمارة 27 في المجاورة الثامنة والثلاثين، واستحواذ آخر في المجاورة الرابعة والأربعين.

كما تم رفع الإشغالات والباعة الجائلين من صينية الحي الرابع عشر والطرق الرئيسية في المدينة، وسط تأكيد من جانب رئيس مدينة العاشر من رمضان على استمرار الحملات والمتابعة الدورية علي مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة وعدم السماح بالتعدي علي حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.