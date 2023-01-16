غلق كلى لشارع السخاوى بمصر الجديدة لتنفيذ أعمال تجديد خط الصرف الصحى

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بشارع إبن إياس والسخاوى بمصر الجديدة، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع السخاوى بدايةً من ميدان سوق العصر وحتى تقاطعه مع شارع الخليفة المأمون.

يكون تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الإثنين الموافق 16/1/2023 ولمدة 5 أيام فقط.

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.